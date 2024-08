Favorivano l’ingresso di migranti in Brianza e sub-affittavano loro decine di appartamenti | arrestati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Due soggetti extracomunitari sono stati posti agli arresti domiciliari perché gravemente indiziati di aver messo in piedi un sistema per favorire l’accesso diine per lucrarci sopra attraverso il sub-affitto di. Sono indagati per associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di induzione del pubblico ufficiale a commettere falso ideologico. L’operazione, coordinata dalla Procura di Monza, è stata eseguita dal comando provinciale della Guardia di finanza e dai carabinieri della compagnia di Seregno. Contestualmente agli arresti, i Finanzieri hanno eseguito un sequestro preventivo di un intero complesso immobiliare e due altri immobili, nonché un sequestro impeditivo di ulteriori 11, tutti utilizzati per ospitare i soggetti clandestini in Italia.