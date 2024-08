Erik ten Hag delinea il nuovo approccio molto proattivo del Man Utd

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 1 agosto 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:ten Hag afferma che vuole che il suo Manchester United sia “” sia con che senza palla. L’olandese si sta preparando per la sua terza stagione come allenatore dei Red Devils ma, nonostante abbia finora guidato la squadra alla vittoria dell’EFL Cup e dell’FA Cup e abbia firmato uncontratto quest’estate, sarà sotto pressione dopo essere scivolato all’ottavo posto in Premier League nel 2023/24. Finora lo United ha avuto risultati altalenanti nella pre-stagione, perdendo contro il Rosenborg e l’Arsenal, mentre ha battuto i Rangers per 2-0 e, più di recente, il Real Betis per 3-2. Dopo quest’ultima, che ha visto lo United giocare un entusiasmante calcio offensivo ma subire delle cadute in difesa, Ten Hag ha rivelato che sta lavorando per rendere la sua squadra più “proattiva” su entrambi i fronti.