Dopo 12 anni Marvel Studios capovolge completamente lo scenario di The Avengers

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 1 agosto 2024)12lodi TheAlla luce degli annunci cheha condiviso al San Diego Comic Con, a 12da The, il futuro delCinematic Universe sembracapovolto. Nel 2012, gli eroi più potenti della Terra si sono riuniti per la prima volta per fermare Loki, il Dio dell’inganno, mettendo in piedi il primissimo evento crossover della Fase 1 del MCU iniziato con Iron Man del 2008. Ora, l’MCU si sta preparando per un’importante inversione di tendenza che speriamo si rivelerà incredibilmente emozionante. Al SDCC 2025 abbiamo appreso che Robert Downey Jr. tornerà nell’MCU come Dottor Doom, a partire da: Doomsday del 2026. Tuttavia, non è ancora chiaro se RDJ interpreterà una variante oscura di Iron Man che diventa Doom o un Victor von Doom autentico.