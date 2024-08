Doctor Who x Star Trek | in arrivo un episodio crossover?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nel panorama della fantascienza televisiva, nessuna serie ha avuto un impatto comeWho o. I due franchise hanno unito le forze nel regno dei fumetti e si sono persino incrociati nei rispettivi giochi per cellulari all’inizio dello scorso mese. Tuttavia, i fan hanno invocato una sorta dilive-action tra i due e, a quanto pare, non è del tutto escluso. Durante il loro panel congiunto al San Diego Comic-Con 2024, lo showrunner diWho Russell T. Davies e il produttore esecutivo diAlex Kurtzman hanno rivelato cosa potrebbe ostacolare unvero e proprio. “Vorremmo tanto portarvi une il modo in cui possiamo realizzarlo sono i fan”, ha spiegato Davies. “I fan continuano a creare arte e storie, continuano a chiedere e a spingere per unire questi due universi.