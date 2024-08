CBD e insonnia | un approccio naturale per un sonno riposante

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il CBD e l’: meccanismi d’azione e ricerca In questi anni il cannabidiolo (CBD) ha suscitato interesse in tante persone come possibile rimedioper i disturbi del, offrendo un’alternativa non invasiva a trattamenti tradizionali per persone che hanno dei disturbi legati all’. Gli effetti potenzialmente rilassanti e calmanti del cannabidiolo lo rendono un’opzione intrigante per coloro che lottano con l’o con altri disturbi legati, offrendo la speranza di migliorare la qualità delin modo sicuro ed efficace. Esso infatti agisce interagendo con il sistema endocannabinoide del corpo, il quale svolge un ruolo fondamentale nella regolazione di numerosi processi fisiologici, tra cui ile il rilassamento.