Castel di Lama sconti alla Tari con l’EcoApp

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il primo cittadino didi, Mauro Bochicchio, fa un appello a tutti i residenti didi, affinché ricordino che quest’anno sono previstisulla seconda rata dellaper coloro che utilizzeranno per almeno 12 settimane distinte la EcoApp, entro il 3 novembre del 2024. "Voglio ricordarvi – dichiara il sindaco –, che questa è la settimana numero 31. La settimana compresa tra il 28 ottobre e il 3 novembre sarà la 44. Essendo ancora disponibili 13 settimane fate ancora in tempo a poter accedere agli".dipermette di visualizzare i Centri Raccolta e gestire i conferimenti per la raccolta differenziata nel Comune.