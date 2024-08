Anche i cattivi hanno l' ansia Il caso di Robert Downey jr

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) - Treviso, 1 agosto 2024. La notizia ha fatto il giro del mondo. Saràjr, vincitore del Premio Oscar come miglior attore non protagonista per il film Oppenheimer, a interpretare, nella saga degli Avengers, la figura di Dottor Destino, classificatosi al quarto posto nella classifica dei 100 supernemici redatta dal periodico Wizard e al terzo posto in quella deistilata invece dal sito web IGN. Eppure, come spesso capita, l'animo del personaggio non coincide con quello dell'attore che ne veste i panni: "- spiega Fabio Fontana, Ceo di Tao Tecnologies- ha mostrato più volte di aver ai polsi il laser indossabile che abbiamo inventato e prodotto. Un bottoncino, frutto della ricerca italiana sulle nanotecnologie e, in particolare, sui punti quantici, che, applicato in diverse parti del corpo combatte il dolore".