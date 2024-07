Troppo rumore in via Ugo Bassi barista offre le cuffie insonorizzanti ai clienti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Bologna, 31 luglio 2024 – È tutto polvere e. E deserto, perché i bolognesi non ci sono, o meglio non transitano più nella zona centrale investita dai cantieri. Via Ugola gabbia a cielo aperto che, da due settimane, la sta incatenando. E le prime sensazioni negative dei commercianti si stanno verificando corrette: “il calo del fatturato è notevole e il lavoro sta iniziando a vacillare”. Soffrono tutte le categorie di negozi, piccoli o grandi, così come i pubblici esercizi. Ma c’è qualcuno che, nel delirio, ha pensato a un’idea: ventiper invogliare ie i passanti a prendere un caffè, isolando così i rumori dei lavori.