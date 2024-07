Tennis Errani Vavassori mancano un match-point ed escono con amarezza dal doppio misto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Soltanto un punto, uno solo, è mancato a riportare l’Italia in una qualsiasi semifinale dialle Olimpiadi dopo cent’anni dall’ultima volta. Non è però andata bene: Sarae Andreadevono cedere ai quarti diai portacolori dei Paesi Bassi Demi Schuurs e Wesley Koolhof. Un incontro, questo, finito 6-7(4) 6-3 11-9 altie-break e caratterizzato per larga misura da un’elevata qualità tattica e anche tecnica delle due coppie, protagoniste di finezze proprie della specialità. Il primo turno di servizio difficile è quello di, che sull’1-1 si trova a dover fronteggiare una palla break, sulla quale però Schuurs manda in rete la risposta, poi tutto rientra sui binari della tranquillità.