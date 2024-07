Romito la nuova rosa Tra conferme e innesti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nei giorni scorsi si è svolta la presentazione delMagra, neopromosso in prima categoria, presso la Baracca dell’aviatore di Luni. Il presidente Lanfranco Barboni e tutti i dirigenti hanno presenziato alla serata ricordando ancora la grande festa per la vittoria dei play-off di seconda categoria che ha permesso a distanza di quindici anni alMagra di tornare nel campionato di prima categoria. La dirigenza ha speso parole di stimolo ai nuovi arrivati e anche a chi, da anni, veste i colori gialloblù. Appartenenza, spirito di sacrificio in campo e in allenamento e soprattutto “essere esempio” per tutti gli atleti della Polisportiva: queste le motivazioni che i direttori Leonardi e Bragazzi hanno voluto trasmettere agli atleti per affrontare lastagione.