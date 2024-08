Le novità del palinsesto di Rtl 102 5 | da Ambra Angiolini a Gli Autogol passando per la Power Hits Parade

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Rtl 102.5 non si ferma per l’estate e presenta tutte leche ascolteremo nei prossimi mesi. La nuova stagione radiofonica è alle porte e registra alcuni innesti neloltre che un ampio approfondimento giornalistico con “Non Stop News”, “L’Indignato Speciale“ e i GO ogni ora, sempre in diretta. Vediamoli insieme nel dettaglio.Rtl 102.5, arrivain “W l’Italia!” con Angelo Baiguini New entry neldi Rtl 102.5 èche insieme ad Angelo Baiguini terranno compagnia dalle 11 alle 13 con la loro trasmissione “W l’Italia“, in onda dal lunedì al giovedì. Prima, dalle 9 alle 11, sarà la volta di “La Famiglia giù al Nord” con Paolo Cavallone. Un’altra grandeè rappresentata da Fulvio Giuliani che entra in conduzione con la storica Nicoletta Deponti in “Password“, mentre Cecilia Songini sarà al Social Corner.