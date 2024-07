Heidenheim-Parma oggi in tv | data orario e diretta streaming Amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per l’precampionato estiva in vista della nuova stagione/2025. La squadra allenata da Fabio Pecchia si avvicina a grandi passi verso l’esordio nel prossimo campionato di Serie A e, dopo una lunghissima cavalcata compiuta lo scorso anno, vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista magari raggiugendo una salvezza tranquilla., come seguire il match In questo caso la compagine emiliana si troverà ad affrontare un avversario molto ostico, visto che la squadra tedesca è stata la grande rivelazione della scorsa stagione di Bundesliga. La partita andrà in scena alle ore 16:00 di mercoledì 31 luglio e sarà trasmessa intv in chiaro su Sportitalia, mentre losarà affidato al sito e all’app della medesima emittente.