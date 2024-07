Fenucci | I tifosi ci danno entusiasmo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’come benzina. E il lavoro di Italiano per non far dimenticare gli exploit del Bologna di Motta. Claudio(foto) tra i monti della Val Pusteria si gode boccate d’aria da Champions: ventimila abbonamenti, il campo di Valles straboccante di, il lavoro sul campo di un gruppo all’alba di un nuovo ciclo. "Quest’anno in ritiro c’è davvero un gran numero di– osserva l’ad rossoblù a Bfc Tv –. Questo fa sì che continui il percorso di avvicinamento deial club, nel solco dell’della scorsa stagione". Lo testimoniano i circa ventimila abbonati per le 19 partite di campionato, quasi seimila in più rispetto a un anno fa. E la prossima settimana dovrebbero (condizionale è d’obbligo) scattare gli abbonamenti per la Champions, che rappresenteranno un’altra preziosa cartina di tornasole della passione rossoblù.