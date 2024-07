Due argenti e Musetti on fire poi delusioni | bilancio in chiaroscuro nel day-5 a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Due grandiportano il medagliere azzurro a quota 13 e lo impreziosiscono e non poco, ma il day-5 diper l’Italia Team è decisamente in. E’ inutile girarci attorno, ma quella di mercoledì 31 luglio è la giornata più amara per la nostra spedizione fin qui, anche se il record di giornate a medaglia resta ancora in piedi e tocca ora quota 25: da otto anni non passa un giorno ai Giochi senza che il Bel Paese possa festeggiare almeno un podio. Però, a parte il super canottaggio del quattro di coppia maschile, che si è arreso soltanto davanti alla fortissima Olanda, seguito da una meravigliosa Silvana Maria Stanco che ha sparato divinamente ma è stata superata da una sorprendente rappresentante del Guatemala, non ci sono altre soddisfazioni tangibili per l’Italia, e dire che di occasioni non ne mancavano.