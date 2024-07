Bucciantini fra parole e musica Un viaggio nella poesia russa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’attrice pratese Monicaci farà viaggiare frainoltre confine, ci porteràRussia contemporanea fra i versi di Marija Stepanova, poetessacensurata, che riecheggeranno domani sera (alle 20.30) al giardino Buonamici per "Che altro fare poi. Monicaplays Marija Stepanova", con suono, scena e regia a cura di Massimo Conti. Prende spunto da una citazione della poetessa canadese Anne Carson - "Se la prosa è una casa, laè un uomo in fiamme che la attraversa" – lo spettacolo che rappresenta un omaggio a Marija Stepanova, autrice di "Memoria della memoria" per Bompiani, poetessa, scrittrice di racconti e saggi.