Pharrell Williams ci ha raccontato tutti i segreti della fiaccola olimpica e della sua incredibile nuova sneaker adidas

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 30 luglio 2024) Da headliner di festival a performer agli Oscar, fino alle sue sfilate sempre più roboanti come direttore creativo di Louis Vuitton Uomo,ha calcato praticamentei palcoscenici di ogni dimensione che si possano immaginare. Tuttavia, anche un'icona del suo calibro deve prendersi un momento per apprezzare il fatto di avere un posto su quello che legittimamente potrebbe essere il più grande palcoscenico del mondo: le Olimpiadi. «Non avrei mai pensato che uno come me sarebbe stato in grado di fare qualcosa di così simbolico e significativo come questo», ha dichiaratoin esclusiva a GQ via e-mail.