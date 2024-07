Parigi 2024 la spada femminile è d’oro | Santuccio è Super

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug. (askanews) – L’Italia vince l’Olimpiade dia squadre. Prova meravigliosa delle azzurre Rossella Fiamingo, Alberta, Giulia Rizzi, Mara Navarria che hannoato 30-29 le padrone di casa della Francia in un Grand Palais pieno in ogni ordine di posto. Un quartetto che è stato sotto fino alla penultima frazione ma che ci ha creduto fino alla fineando nel minuto supplementare le transalpine con l’ultima stoccata di Alberta. Grande gioia per il CT Dario Chiadò che conquista la sua prima medaglia da referente della. L’Italia haato nel primo turno l’Egitto (39-26) portandosi in semifinale e lì ha dominato la Cina (45-24). In finale il trionfo alla priorità con l’ultima stoccata di Albertache ha portato l’oro all’Italia con il punteggio di 30-29.