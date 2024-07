Nuoto Simona Quadarella impressiona nelle batterie dei 1500 sl alle Olimpiadi 4×200 sl maschile esclusa dalla Finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Calato il sipario sulla quarta giornata didelin corsia di queste2024 di Parigi. Nella “Paris La Defense Arena” abbiamo assistito a un day-4 di heat in cui sono le presenze azzurre non sono mancate, con i nostri portacolori in cerca di riscontri cronometrici all’altezza della situazione per centrare la qualificazionegare della sessione serale. Molto bene Alberto Razzettiheat dei 200 farfalla uomini. Il ligure ha siglato il quarto crono di ingressosemifinali di 1:54.78, togliendosi la soddisfazione di mettere dietro l’idolo di casa, Leon Marchand (1:55.26). Una graduatoria mattutina guidata dal primatista del mondo della distanza, oro olimpico a Tokyo, Kristof Milak (1:53.92). Nel penultimo atto ci sarà anche Giacomo Carini (12° in 1:55.81). Nei 100 stile libero non grandi sensazioni da parte di Alessandro Miressi.