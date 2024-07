Napoli oggi Osimhen si è allenato Rafa Marin si ferma per una botta alla caviglia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 luglio 2024) A Castel di Sangroè sceso in campo questo pomeriggio per allenarsi. Domani alle 20:00 ci sarà l’amichevole con il Brest. La prima parte dell’allenamento vede come protagonisti solo i centrocampisti che svolgono lavoro di precisione con il pallone: in campo Lobotka, Anguissa, Folorunsho, Iaccarino e Cajuste. Alle 18:22 entrano in campo anche gli attaccanti, tra cui Victor. I calciatori svolgono esercitazioni sui tiri in porta. Poi un’altra esercitazione: conclusioni su cross al volo da sinistra e da destra. I difensori si allenano a parte, sul campo secondario dello stadio Teofilo Platini., l’allenamento dei difensori Terminata la sessione, escono tutti dal campo. Alle 19:12 entrano in campo i difensori. Rrahmani va in panchina. La squadra si divide in due gruppi. Primo gruppo: Mazzocchi, Di Lorenzo, Buongiorno, Natan e Spinazzola.