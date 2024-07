Lukaku al Napoli e Osimhen al Chelsea in prestito Calenda | Rispetto e stop con le fake news

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNegli ultimi giorni, il calciomercato ha visto emergere una trattativa interessante e complessa che coinvolge Victor, attaccante del, e Romelu, attualmente in forza al. Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha riportato la notizia confermata da The Athletic: ilha mostrato apertura per includerein un’operazione legata a. Tuttavia, questa informazione è stata prontamente smentita dall’agente di, Roberto, il quale ha espresso indignazione verso le voci di uno scambio fantasmagorico. Dall’Inghilterra giunge notizia che ilsarebbe disposto a trattare per unoneroso di, una formula che ilnon gradisce.