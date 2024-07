LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | azzurre avanti di sei stoccate dopo due giri di assalti

Leggi tutta la notizia su oasport

30-21. Ancora a bordo pedana Rizzi riesce a toccare l'avversaria. 29-21. Si allunga bene Hussein che accorcia le distanze. 29-20. Avanza l'egiziana ma a pizzicare è l'italiana. 28-20. Prima a segno la botta di Giulia, che poi prova la flash ma viene punita. 27-19. Una stoccata per parte, la Francia prova la fuga sulla Corea (20-16). 26-18. Ancora Rizzi che prima si difende bene e poi attacca. 25-18. Tocca solo l'azzurra. Massimo vantaggio Italia. 14.08 In pedana nel settimo incontro Rizzi contro Hussein. 14.08 Stati Uniti che rimangono sul +2 contro la Polonia (18-16), mentre la Corea di avvicina alla Francia (15-16). 14.07 ITALIA-EGITTO 24-18. Finisce il secondo giro di, punteggio molto basso condi sei. 24-18. Si accende Fiamingo, che è molto più propositiva in pedana. 23-18.