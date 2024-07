La lezione di Benedetta Pilato | si può essere felici anche quando non si vince

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Lo sport è sempre più ultra-competitivo, a volte ti schiaccia tra l’obbligo di ottenere risultati, di guadagnare, di mostrarsi quasi invincibili. E per chi ha le stimmate della campionessa fin daera ancora una adolescente,ad appena quattordici anni si faceva notare come un talento precoce, per poi conquistare ori ai Mondiali e agli Europei, steccando solo alle sue prime Olimpiadi, il tutto viene amplificato in modo esponenziale., però, a diciannove anni ha le spalle larghissime, ha già vinto tanto e poco importa sea Parigi come a Tokyo non è arrivata una medaglia nella sua rana: a fine gara, appena uscita dalla vasca, la prima reazione, sincera, è quella di un pianto, ma di gioia. E spettatori ed ex sportivi si sono subito lasciati andare a perplessità decisamente fuori luogo.