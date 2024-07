La foto di Kamala Harris abbracciata a Jeffrey Epstein è stata creata con l’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 30 luglio 2024) Il 29 luglio 2024 èpubblicata su X unadi, vicepresidente degli Stati Uniti d’America, insieme all’imprenditore, accusato di abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni e morto suicida il 10 agosto 2019 nella sua cella al Metropolitan Correctional Center di New York, dov’era detenuto. Il presunto scatto mostraedmentre si stringono abbracciati, su una spiaggia, in costume da bagno. L’immagine però non è reale, ma ècon intelligenza. Innanzitutto non esiste alcun riscontro ufficiale di unadiinsieme a. Inoltre, alcuni dettagli della, come le dita della mano destra die la pelle molto liscia e plastica dei due personaggi ritratti suggeriscono che siatramite un programma di intelligenza