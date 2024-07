La casa in fondo al lago | la spiegazione del finale del film horror

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 30 luglio 2024) Lainal: ladeldelQuello dellainfestata è da sempre un tema ricorrente del cinema, che negli anni lo ha affrontato e riproposto in variegate versioni. Da Laa L’evocazione – The Conjuring, da Crimson Peak ad Annabelle e fino a Ladelle bambole – Ghostland, sono tanti i titoli in cui si può ritrovare tale elemento. Di questo filone, uno dei più recenti e interessanti è Lainal, diretto nel 2021 dai registi Alexandre Bustillo e Julien Maury, precedentemente affermatisi grazie agliInside – À l’intérieur e Leatherface, prequel di Non aprite quella porta. Rispetto agli altriincentrati su case infestate, però, Lainalsi distingue per la particolarità di essere quasi interamente ambientato sott’acqua.