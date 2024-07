Elezioni presidente FIGC la Serie A rinuncia al ricorso | che succede adesso

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) La LegaA “ha deciso dire alpresentato al Tribunale Nazionale Federale, avente ad oggetto la domanda di annullamento del Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio –n. 15/A del 15 luglio 2024“. E’ quanto si legge in una nota della Lega, decisione presa “tenuto conto della decisione assunta ieri, 29 luglio, dal Consiglio Federale delladi trasformare l’Assemblea elettiva, già convocata per il prossimo 4 novembre, in Assemblea straordinaria per modificare lo statuto e dare una più equa rappresentanza alle singole componenti“.