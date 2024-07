Dua Lipa il profilo fake i bitcoin ottenuti con l’inganno | Gianfranco Bonzi perduto dalla truffa sentimentale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Milano, 30 luglio 2024 – Le ultime speranze di trovarlo in vita sono state spazzate via dal test del Dna. L’esito degli esami genetici sul cadavere ritrovato poco più di un mese fa sulla riva del fiume Adda, in provincia di Cremona, ha dato la certezza che si tratta del corpo del cinquantanovenne, il custode di un palazzo di via Borgonuovo, nel centralissimo quartiere di Brera a Milano, che era uscito con un trolley nel pomeriggio del 23 marzo senza voltarsi più indietro, lasciando a casa cellulare, documenti e carte di credito. "Questo è il mio ultimo post che pubblico e anche una delle ultime azioni della mia vita. La causa è una delusione amorosa che non sono riuscito a reggere”, aveva scritto su Facebook prima di scomparire nel nulla.