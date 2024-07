Cioffi | Bijol pronto per l’Inter! Può giocare in una posizione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024), ex allenatore dell’Udinese, ospite dagli studi di Sky Sport ha parlato del suo ex giocatore, in questa sessione di mercato accostato anche alPER– Gabrielesi è espresso riguardo le caratteristiche di Jaka, roccioso difensore che si è messo in mostra all’Udinese proprio sotto la guida del tecnico italiano ospite su Sky. E sulla possibilità di vederlo in nerazzurro ha parlato così: «Secondo me èper, è un ragazzo estremamente intelligente, un grande lavoratore e non è poco. Quando metti un giocatore del genere in una squadra vincente come, devi mettere della positività e lui lo è».perspiega il motivo CARATTERISTICHE – Gabrielespiega le qualità migliori del difensore: «È forte fisicamente, per la struttura che ha è anche veloce.