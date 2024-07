Caso Deidda gli investigatori si concentrano sul divano di casa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 luglio 2024) AGI - I carabinieri del Ris sono tornati nelladi San Sperate (Cagliari) che potrebbe essere il luogo in cui è stata uccisa Francesca, l'impiegata di 42 anni scomparsa il 10 maggio scorso e poi ritrovata morta il 18 luglio scorso. Un solo colpo, letale, le è stato inferto con un oggetto contundente, piccolo ma molto pesante, che le ha fratturato il cranio. Dall'autopsia eseguita ieri dal medico legale Roberto Demontis, che si è dato 90 giorni per depositare i risultati, non sembra che la donna si sia difesa. Si ipotizza che quando è stata colpita, Francescagiacesse sul- forse dormiva o guardava la televisione - con la testa poggiata su un bracciolo rigido che potrebbe aver amplificato l'impatto.