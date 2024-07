Buco nell' acqua della Senna | Inquinata Triathlon a rischio Gli scenari

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) A pochi giorni dall'inizio, le Olimpiadi 2024 sono già state definite le Olimpiadi delle polemiche. Se per ore ha tenuto banco la discussione sulla cerimonia d'apertura condita con salsa woke e, in particolar modo, sulla rivisitazione dell'Ultima Cena (o simposio con Dioniso), ora a fare rumore sono le acque. Le gare disono aa causa dell'eccessivo tasso di inquinamento delle acque del fiume. Dopo la decisione avvenutaa notte - alle ore 3,30 si è tenuta la riunione - che ha posticipato la gara maschile alle ore 10,45 di domani mattina (anziché le ore 8 di questa mattina),'ambiente delc'è perplessità che la gara possa regolarmente svolgersi domani sulle tre discipline, nuoto, ciclismo e corsa. Domani è in programma, con inizio alle ore 8, ilfemminile.