Atp Washington 2024 Nardi condizionato da un infortunio | out all’esordio

(Di martedì 30 luglio 2024) Lucasi è ritirato durante il match di primo turno all’Atp 500 di, per via di unal gomito che lo haeccome negli Stati Uniti. Sul cemento indoor a stelle e strisce, l’azzurro si è arreso sul 7-6(3), 4-1 al padrone di casa Mitchell Krueger, proveniente dalle qualificazioni, sebbene l’incontro fosse iniziato con i giusti presupposti. Sopra di un break nel primo set sino al 5-3, l’italiano ha subito un contro-break che ha ribaltato l’inerzia della sfida, dopo due set point sfumato. Il sopraggiungere di un problema fisico, inoltre, ha evidentemente influito sull’esito dell’incontro, sino alla resa inevitabile per il giovane italiano di belle speranze.