Altro che TeleMeloni Le poltrone di peso in Rai restano al Pd

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) La premier Meloni ha risposto punto per punto a Ursula von der Leyen e alla Relazione annuale sullo stato di diritto dell'Ue, critica con il Governo circa la libertà d'informazione e il servizio pubblico radiotelevisivo. Meloni ha smontato l'obiezione principale, quella relativa all'ingerenza dell'esecutivo nella governance Rai, ricordando che l'attuale sistema di nomina di vertici e Cda è stato introdotto nel 2015 dall'allora segretario Pd nonché ex primo ministro Matteo Renzi, con Meloni contraria. Un sistema che, in questi nove anni, ha regolato la Rai del governo Gentiloni, del governo Conte 1 e 2, e soprattutto di quella dell'era Draghi, tant'è che il Cda attuale – a parte la nomina dell'Ad Roberto Sergio dopo le dimissioni di Carlo Fuortes designato dall'ex presidente di Bankitalia- è ancora espressione dell'esecutivo precedente, di cui FdI era l'unico partito all'opposizione.