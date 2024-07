Valigia sospetta vicino alla ferrovia | circolazione bloccata per un' ora

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) Lodi, 29 luglio 2024 – "Attenzione, c’è una”, ma quando arrivano gli artificieri all’interno si scoprono solo indumenti. Paura, nella mattinata del 29 luglio 2024, a Lodi. Un passante ha allertato il 112 dopo aver visto un trolley abbandonato. Lasi trovava tra una cabina di decompressione del gas metano e i binari della linea Milano - Piacenza in via Piermarini a Lodi. La linearia è quindi statae lo è rimasta per circa un’ora, finché le squadre di emergenza intervenute hanno verificato la totale assenza di pericoli. La sospensione dellaria, dalle 10.30 circa alle 11.45, ha avuto ripercussioni sul traffico dei treni, con disagio per i pendolari.