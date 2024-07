Telescopio della NASA scopre un nuovo pianeta | È molto simile a Giove

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 29 luglio 2024) Gli astrologi hanno scoperto unper atmosfera e diametro, ma con una massa ancor più imponente Una nuova scoperta entusiasma gli esperti e gli amanti dell’astrologia. Negli scorsi giorni ilspaziale Webb ha scoperto unper diametro e per atmosfera (ricca di idrogeni) ma con una massa sei volte superiore. Esattamente come la Terra gravita intorno alla propria stella di riferimento, ma rispetto al nostrosi trova a una distanza 15 volte maggiore e impiega 250 anni per compiere il proprio giro gravitazionale. Il sospetto che esistesse unintorno alla stella Epsilon Indi A viveva da tempo intorno agli scienziati che, però, sono rimasti stupefatti dalle sue enormi dimensioni e dalla sua lontananza. Scoperto un(Pixabay) – Notizie.