Sofia Castelli a un anno dall’omicidio L’amica | La mia vita è stata stravolta il vero carcere è di chi resta

(Di lunedì 29 luglio 2024) Milano, 29 luglio 2024 – Unsenza. La giovane, uccisa unfa nella sua casa di Cologno Monzese dall'ex fidanzato Zakaria Atqaoui, condannato in primo grado dal Tribunale di Monza a 24 anni di reclusione, sarà commemorata al cimitero comunale di Cologno Monzese. Da sinistra, uccisa dall’ex compagno, insieme alAurora Fiameni Nel frattempo, la sua amica Aurora Fiameni, 20 anni, ha voluto ricordala in un post sul suo profilo Instagram: “Il 29 luglio 2023, da quando ho aperto gli occhi, la miae non èpiù la stessa. È stato undifficile, tra interrogatori, avvocati, processi, ma soprattutto unsenza te e ancora non sono riuscita a lasciarti andare.