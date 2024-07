Ranking WTA 29 luglio 2024 Iga Swiatek sempre al top Paolini costante quinta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nuova settimana di aggiornamento delWTA dopo Praga e Iasi, tornei che non hanno visto al via le big della classifica, impegnate a prepararsi per le Olimpiadi per buona misura (fanno eccezione Sabalenka e Jabeur, dirette verso Washington). Totale stabilità nelle prime dieci posizioni: Igaperde dei punti solo perché l’anno scorso aveva vinto nella sua Polonia, ma i punti di vantaggio su Coco Gauff non sono colmabili nel breve termine in nessun modo possibile e immaginabile. Stabile al quinto posto Jasmine, che invece nelle prossime settimane avrà concrete chance (dopo le Olimpiadi, che non assegnano punti) di andare all’assalto delle Big Four.