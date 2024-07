Pescare Show il Salone internazionale della pesca si sposta a Rimini

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 29 luglio 2024) (Adnkronos) – Nuova location per “– the international event for sport fishing”, la grande fierasportiva, nautica da diporto e outdoor organizzata da Italian Exibition Group (IEG). Nell’ottica di un ampliamento degli spazi espositivi e delle filiere di riferimento, con una maggiore attenzione rivolta allain mare (che si affiancherà al settorein acqua interne, asse portante dell’evento) e allo sport d’acqua più in generale,dal 7 al 9 febbraio 2025 si svolgerà per la prima volta nel quartiere fieristico di: una scelta condivisa con le associazioni di settore, con le principali aziende espositrici e con gli stakeholder che nei giorni scorsi sono stati ospiti aproprio per toccare con mano queste novità e per condividere i progetti per la prossima edizione. Un incontro importante e ricco di indicazioni.