Olimpiadi Djokovic domina Nadal Ma lo spagnolo non dice addio a Parigi | Non è il momento di arrendermi deciderò io quando

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nel tempio del tennisno, Novakbatte Rafaele accede al terzo turno dei Giochi Olimpici. Tra i due era la sfida numero 60. Forse l’ultima. Il punteggio recita 6-1, 6-4 e fotografa un dominio netto del serbo, ma non contempla il solito spirito battagliero dello, che non si è arreso, nemmenoil punteggio era ampiamente compromesso. Diciotto anni dopo il loro primo incontro, sempre sulla terra rossa di, l’ultimo atto è quello più amaro per, che saluta il singolare con una sconfitta contro uno dei suoi più acerrimi rivali. D’altronde, delle 117 partite giocate al Roland Garros, lone ha perse solamente cinque. E non è un caso che tre di queste sconfitte siano arrivate proprio da