Liguria | Orlando ' lavoro complesso da fare in poco tempo'

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Quello che mi colpisce in questi giorni in cui si ricostruisce sui giornali, e lo fa tutto il centrodestra, la vicenda ligure come una specie di golpe, tralasciando la parte strettamente processuale, e' che ci troviamo di fronte ad una maggioranza di governo che lo denuncia sostanzialmente con dei tweet. Non utilizzano nessuno degli strumenti previsti dalla Costituzione per intervenire eventualmente in una situazione che ritengono abnorme, né il potere ispettivo, la facoltà disciplinare che ha il Ministro della Giustizia, ne' eventualmente la forza di una iniziativa legislativa, perché chi denuncia questo ha la maggioranza in Parlamento". Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del, Andrea, a Radio Anch'io su Rai Radio 1.