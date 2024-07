Esercitazioni incontri narrazione L’America schierata nell’Indo Pacifico

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 luglio 2024) Vertice dell’Asean in Laos, con tanto di incontro tra Antony Blinken e Wang Yi; ministeriale 2+2 a Tokyo, con tanto di lancio di un nuovo comando con cui il Pentagono gestirà il mostruoso schieramento in Giappone; vertice tra ministri della Difesa insieme a giapponesi e sudcoreani, perché è fondamentale tenere insieme i due migliori alleati asiatici (un tempo storicamente divisi, ora in equilibrio reciproco grazie ai “Camp David Principles” siglati lo scorso anno); incontro tra i ministri degli Esteri del Quad, con Australia e India che per ragioni diverse devono essere parte del sistema americano-centrico; Rimpac24, perché le capacità di proiezione militare in questo mondo disordinato attuale contano eccome.