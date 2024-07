Caldo record anche in Montagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Fiondarsi in Appennino per fuggire daltorrido della città? Fino a qualche anno fa poteva essere una buona idea, ma oggi non c’è scampo. "Fanno impressione – conferma l’esperto Meteo Alessandro Bruscagin (nella foto) – i 32 gradi di Pavullo e i 34 di Roccamalatina. Addirittura sul Monte Cimone a 2mila metri si sfiora una massima di 22 gradi laddove la media trentennale delle temperature di luglio è di 13". Eppure quella di ieri, nonostante il picco di 37 gradi, non è stata la giornata più calda in provincia di Modena: altre ce ne aspettano nei prossimi giorni. Dopo una ‘tregua’, chiamiamola così, tra oggi e domani quando la temperatura dovrebbe scendere fra i 33 e i 34, "mercoledì e giovedì è prevista una risalita: giovedì in particolare si dovrebbero toccare i 39 gradi".