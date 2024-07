Calci pugni e strangolamenti alla compagna incinta | Chiami le guardie per il padre di tuo figlio Ti ammazzo se…

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tremenda vicenda che arriva da Tivoli (Roma) dove una donna ha deciso di ribellarsi alle continue e brutali aggressioni del proprio compagno nonostante la gravidanza portata avanti. Botte e minacce di morte, poi l’intervento della Polizia. Maltrattamenti in famiglia a Tivoli, la vicenda choc – (ilcorrieredellacitta.com)Malmenata, strangolata, minacciata di morte. Una vita familiare che si trasforma in incubo, la paura costante per la propria incolumità e per quella delportato in grembo. Ancora un caso di violenze domestiche che arriva questa volta da Tivoli, Comune alle porte di Roma.