Stella dell’UFC Paddy Pimblett chiama Triple H Sarei perfetto per la WWE

(Di domenica 28 luglio 2024) La partnership tra WWE e UFC, consolidatasi dopo l’unione sotto il banner TKO nel 2023, continua a generare interesse e opportunità. L’ultima stara mostrare interesse per un’apparizione nel ring WWE è, che ha lanciato un appello diretto aH. L’appello diIn un’intervista con DAZN prima del suo incontro a UFC 304 contro Bobby Green,ha espresso il suo entusiasmo per una potenziale apparizione in WWE: “Sì, ci ho pensato, ad essere onesto. Ho sempre amato la WWE crescendo. Shawn Michaels, The Heartbreak Kid, è il mio lottatore preferito. Mi piacerebbe fare una Sweet Chin Music a qualcuno nella gabbia. Quando ero ancora più giovane, X-Pac della D-Generation X era il mio wrestler preferito.