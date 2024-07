Spagna concorso My Start BCN | nuove opportunità per le statup innovative italiane

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 luglio 2024) Anche quest’anno la Camera di Commercio Italiana – Barcellona, in collaborazione con i3P – Politecnico di Torino, apre la settima edizione delMyBCN a tutti i cittadini italiani fondatori diup(non necessariamente iscritte al registro delleup) e desiderosi di lanciarsi nel mercato spagnolo. Tra tutte le candidature pervenute, saranno selezionate cinqueup, che avranno la possibilità di presentare il proprio progetto presso la capitale catalana e sottoporlo alla valutazione di una giuria di professionisti. Al vincitore sarà concesso uno spazio di coworking gratuito per 6 mesi, supporto amministrativo e finanziario, mentoring, networking, associazione alla Camera di Commercio Italiana – Barcellona per un anno, uno stand all’evento 4YFN 2025.