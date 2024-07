Occhi al cielo cinque falchi in volo sul Parco delle Rogge

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) Piccoliinsul. Sarà un evento davvero emozionante e unico quello che si vivrà questa mattina a Rozzano.esemplari di gheppio, salvati dal centro di recupero di Vanzago, saranno liberati nei pressi del. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Ape Natura in collaborazione con il Cras del Wwf Bosco di Vanzago, da cui provengono ifalchetti che prenderanno ildopo un periodo di riabilitazione trascorso presso il Centro di Recupero Animali Selvatici. La liberazione è prevista per le ore 10 in prossimità della via chiusa che porta ai campi dietro le abitazioni di Cascina Torriggio.