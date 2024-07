Monza il ritorno di Caprari Il peggio è alle spalle Io un nuovo acquisto E possiamo migliorare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) 7 maggio 2011, Roma, Stadio Olimpico. Alessandro Nesta, maglia bianca del Milan, quella delle grandi notti, difende con Thiago Silva lo 0-0 che vale lo scudetto rossonero numero 18. Al minuto 83, maglia giallorossa numero 47, un ragazzino di nome Gianlucafaceva il suo esordio in Serie A con la Roma, la squadra della sua città con cui è cresciuto nel settore giovanile. Adesso Nesta e, 31 anni martedì, la stessa data di nascita di Adriano Galliani, sononatore e numero 10 del, che incontriamo in una mezza giornata senza impegni a Ponte di Legno. Mattinata libera, ma lei arriva dal campo. "Sì, sono andato a fare le terapie necessarie, perché vengo da un anno in cui sono stato fuori e ho bisogno di curarmi bene e fare le cose giuste".