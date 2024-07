Greta e Sergio sempre più innamorati dopo il Grande Fratello | il gesto scatena il web

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 28 luglio 2024)Rossetti eD’Ottavi piùche mai: la coppia in vacanza insieme al mareun tira e molla andato avanti qualche settimana traRossetti eD’Ottavi sembra regnare la pace e l’amore. I due ex concorrenti del, come segnalato da qualche fan agli esperti di gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica, si trovano felicemente in vacanza in quel di Sabaudia, come testimoniato dagli scatti spuntati. I due ex concorrenti del reality di Canale Cinque sembrano aver trovato equilibro e stabilitàla fine annunciata della loro relazione qualche settimana fa.