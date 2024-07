Futuro Cheddira la svolta in ritiro | arriva la decisione di Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 28 luglio 2024) Antonioavrebbe finalmente deciso cosa fare per quanto riguarda l’attacco:o Simeone? Questi giorni distanno servendo al Napoli per andare a plasmare quella che sarà la formazione del. La rosa azzurra attualmente è molto ampia è sembra chiaro che qualcosa andrà modificato anche per quanto riguarda i giocatori in uscita. Sono troppi gli elementi a disposizione di, soprattutto se si pensa al fatto che il Napoli il prossimo anno avrà soltanto una competizione da giocare. Niente Coppa (da vedere la Coppa Italia), niente Champions. Da qui, ovviamente, la necessità di avere una rosa non troppo affollata, anche per dare modo a tutti di poter giocare e guadagnare minutaggio. Ci sono diversi ballottaggi che si sono creati in questa fase pre stagionale, situazioni che proprio Antoniodovrà andare a sciogliere.