Facciamo poco sesso e la solitudine è al massimo storico Mollate il telefono e flirtate nella vita vera | l’allarme del professor David Baker

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) ”Dobbiamo rimodellare il dating online, adattare prospettive e standard con uno sguardo al futuro, mollare i nostri dannati telefoni e iniziare a flirtare, a incontrarci in discoteca, o al pub”. È il monito delche ha pubblicato il volume “Sex- la più grande storia delmai scritta, dai procarioti ai robot” (Longanesi editore). “Viviamo in un mondo in cui ilviene fatto meno frequentemente da meno persone che mai, – ha affermato ila Specchio de La Stampa – dove la maggioranza esprime insoddisfazione nei confronti del mercato degli appuntamenti e dove le relazioni di fatto e i matrimoni hanno un tasso allarmante di fallimento. Ciò fa sì che uomini e donne, soprattutto tra le generazioni più giovani, si ritirino completamente. E questo non è positivo per noi, né come individui né come società”.