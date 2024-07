Colpo da 20mila euro in tabaccheria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Hanno sfondato la vetrata della porta del barper entrare nel locale e fare razzia del fondo cassa e delle stecche di sigarette che si trovavano all’interno. E’ accaduto ieri notte in via Fosdondo, al bar’La Coccinella’, gestito da circa un anno da Valeria Ronghi. E’ stato il figlio del gestore, verso l’una di notte, a transitare nella zona del bar, in via Fosdondo a Correggio, scoprendo che c’erano dei movimenti sospetti. Alla vista del testimone, i ladri – sono stati notati quattro individui – sono subito fuggiti a bordo di una vettura. "Sono riusciti a portare via il fondo cassa, per un valore di circa quattromila, oltre alle stecche di tabacchi, per un ulteriore bottino di almeno 15mila