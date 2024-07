Battle of Belts XI 27 07 2024 New trios champions

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 luglio 2024) Come supplemento dell’ultimo episodio di Collision abbiamo avuto una terza ora denominataofXI. Vediamo come sono andati i match in cui erano in palio diverse cinture. AEW Women’s Worldhip Eliminator Match: ‘Timeless’ Toni Storm vs Taya Valkyrie Match combattuto con Taya che mette in mostra le sue abilità. Storm domina inizialmente, ma Valkyrie recupera con mosse potenti come la sliding German suplex. Nel finale, dopo aver evitato la Road to Valhalla, Storm riesce a connettere uno Storm Zero improvviso per la vittoria. Vincitrice: ‘Timeless’ Toni Storm Dopo il match, Storm prende il microfono e si definisce ancora la campionessa. Parla di Mariah May, dicendo che era tutti i suoi sogni diventati realtà, ma che ha commesso l’errore di non “tagliarle la testa” quando ne ha avuto l’opportunità.